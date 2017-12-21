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Manchester United'a kupada büyük şok! Bristol City...

Bristol City, Manchester United'ı 2-1 mağlup etti ve İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United'a kupada büyük şok! Bristol City...
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21 Aralık 2017 00:58
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde Bristol City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Joe Bryan ile öne geçen Bristol City, 58. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Manchester United yıkıldı. Bristol City'den Korey Smit ağları havalandırdı ve takımını tekrar öne geçirdi.

Bu golle birlikte sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Bristol City, Manchester United'ı eleyerek İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi.





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