Manchester United yine puan kaybetti

Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Crystal Palace ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. United bu sonuçla son 5 lig maçının 4'ünde beraberlik aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester United yine puan kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2021 01:41
Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında Manchester United, Selhurst Stadı'nda Crystal Palace'a konuk oldu.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 14. karşılaşmasında da yenilmeyen Manchester United, bu sonuçla puanını 51'e, Crystal Palace da 30'a yükseltti. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.