Manchester United yine puan kaybetti

Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.



Ligin 26. haftasında Manchester United, Selhurst Stadı'nda Crystal Palace'a konuk oldu.



Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Bu sezon deplasmanda oynadığı 14. karşılaşmasında da yenilmeyen Manchester United, bu sonuçla puanını 51'e, Crystal Palace da 30'a yükseltti.



