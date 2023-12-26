Manchester United yeni hedefini belirledi

Kış transfer döneminde kadrosuna savunma takviyesi yapmak isteyen Manchester United gözünü Giorgio Scalvini'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United yeni hedefini belirledi
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26 Aralık 2023 22:12
Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlık problemlerinden dolayı transfer döneminde takviye yapmak isteyen Manchester United yeni hedefini buldu.

Manchester United, Atalanta forması giyen 20 yaşındaki İtalyan stoper Giorgio Scalvini'yi transfer etmek için harekete geçti.

Ancak İtalyan kulübünün, kış transfer döneminde oyuncunun satışına izin verilmeyeceği ve bu konuyu yaza ertelemek istediği kaydedildi.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atalanta formasıyla 20 resmi maça çıkan Giorgio Scalvini bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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