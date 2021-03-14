Manchester United ve Real Madrid'in Haaland savaşı!

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, yeni maceralara yelken açmayı kafasına koydu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United ve Real Madrid'in Haaland savaşı!
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14 Mart 2021 18:42
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Haaland, ayrılık için kulübüyle anlaşmaya vardı.

1,5 yıl içerisinde kesin olarak ayrılacağını Dortmund'a ileten Norveçli golcünün yeni adresi merak ediliyor.

İngiliz basınının haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Haaland için yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Salzburg'dan Dortmund'a transfer olurken, oyuncuyu elinden kaçıran United'ın bu kez aynı hataya düşmek istemediği ifade edildi.

Öte yandan İspanyol devi Real Madrid'in de Erling Haaland için devrede olduğu belirtildi. 20 yaşındaki yıldız golcünün de önceliğinin Madrid olduğu ve transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Haaland, 31 gol - 8 asistlik muhteşem bir performansa imza attı.



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