Manchester United, Varane'nin alternatifini buldu

Manchester United'da sakatlık sorunun bir türlü atlatamayan ve son zamanlarda rotasyonda Jonny Evans'ın bile gerisine düşen Raphael Varane'nın satılması durumunda alternatifini belirledi.



SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ İLGİLENİYOR



Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üst düzey performans sergileyemeyen ve rotasyonda da kendisine yer bulmakta zorlanan 30 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane için Suudi Arabistan ekipleri devrede.



Özellikle Karim Benzema'nın formasını giydiği Al-İttihad'ın kış transfer döneminde Raphael Varane'ı transfer etmek için yüklü bir bonservis ve maaş teklifinde bulunacağı da iddia ediliyor.



ALTERNATİFİ FRANSA'DAN



Manchester United, 2021 yılında kadrosuna kattığı Raphael Varane'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşın alternatif arayışlarına başladı.



Manchester United geçtiğimiz sezon Lens ile Fransa Ligue 1'de ikincilik yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyen 25 yaşındaki Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu, Raphael Varane'nin alternatifi olarak belirledi.



92 MAÇA ÇIKTI



2021 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Lens'e transfer olan Kevin Danso, Fransız ekibiyle 92 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.





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