Manchester United uzatmalarda çeyrek finale çıktı

İngiltere FA Cup 5. Turu'nda Manchester United, sahasında West Ham'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United uzatmalarda çeyrek finale çıktı
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02 Mart 2023 00:52
İngiltere FA Cup 5. Turu'nda Manchester United, sahasında West Ham'ı ağırladı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United son dakikalarda bulduğı gollerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Golsüz geçen ilk yarının ardından 54'te Benrahma, West Ham'ı öne geçirirken 77'de Aguard'in kendi kalesine attığı gol durumu eşitledi. 90'da Garnacho ve 90+5'te Fred'in kaydettiği gollerle skor 3-1'e gelirken United'da adını çeyrek finale yazdırmış oldu.

Manchester United'ın FA Cup çeyrek finalindeki rakibi ise kuranın ardından belli olacak.

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