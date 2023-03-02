Manchester United uzatmalarda çeyrek finale çıktı

İngiltere FA Cup 5. Turu'nda Manchester United, sahasında West Ham'ı ağırladı.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United son dakikalarda bulduğı gollerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Golsüz geçen ilk yarının ardından 54'te Benrahma, West Ham'ı öne geçirirken 77'de Aguard'in kendi kalesine attığı gol durumu eşitledi. 90'da Garnacho ve 90+5'te Fred'in kaydettiği gollerle skor 3-1'e gelirken United'da adını çeyrek finale yazdırmış oldu.
Manchester United'ın FA Cup çeyrek finalindeki rakibi ise kuranın ardından belli olacak.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United son dakikalarda bulduğı gollerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Golsüz geçen ilk yarının ardından 54'te Benrahma, West Ham'ı öne geçirirken 77'de Aguard'in kendi kalesine attığı gol durumu eşitledi. 90'da Garnacho ve 90+5'te Fred'in kaydettiği gollerle skor 3-1'e gelirken United'da adını çeyrek finale yazdırmış oldu.
Manchester United'ın FA Cup çeyrek finalindeki rakibi ise kuranın ardından belli olacak.
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