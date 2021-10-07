Manchester United taraftarı Pjanic'i istiyor

Manchester United'ın taraftarları, Miralem Pjanic'i sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Manchester United taraftarı Pjanic'i istiyor
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07 Ekim 2021 10:30
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın bu transfer gündeminde bombayı patlarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, Boşnak yıldız da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

5 resmi maçta 3 asistle öne çıkan 31 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde devreye giren ancak başarılı olamayan Manchester United'ın taraftarları, ünlü futbolcuyu sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar. Pjanic'in Barça ile 2024'e kadar sözleşmesi var.  

 

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