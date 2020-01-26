Manchester United taraftarı Muriqi'yi bekliyor; 'KRAL'

'nin bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan golcüsüiçin dış basında çıkanhaberlerinin üzerinde İngiliz taraftarlardan da "olumlu" reaksiyon geldi.Marcus Rashford'ın sakatlığının ardından Anthony Martial ve Mason Greenwood'un skor yükünü taşımakta zorlanması nedeniyle Manchester United'da yeni bir opsiyon olarak Vedat Muriqi'nin görüldüğü haberleri İngiliz basınında gün geçtikçe artmaya başladı.Manchester United taraftarları, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün transferine olay verirken, sosyal medya üzerinden de dikkat çeken yorumlarda bulundular.İşte Manchester United taraftarlarının bazılarının yorumları;