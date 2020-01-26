Manchester United taraftarı Muriqi'yi bekliyor; 'KRAL'

Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan golcüsü Vedat Muriqi için dış basında çıkan Manchester United haberlerinin üzerinde İngiliz taraftarlardan da "olumlu" reaksiyon geldi.
Marcus Rashford'ın sakatlığının ardından Anthony Martial ve Mason Greenwood'un skor yükünü taşımakta zorlanması nedeniyle Manchester United'da yeni bir opsiyon olarak Vedat Muriqi'nin görüldüğü haberleri İngiliz basınında gün geçtikçe artmaya başladı.
Manchester United taraftarları, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün transferine olay verirken, sosyal medya üzerinden de dikkat çeken yorumlarda bulundular.
İşte Manchester United taraftarlarının bazılarının yorumları;
*Birçok insan onu tanımıyor. Muriqi için söyleyebileceğim tek şey, takımımızda onun olması şanstan fazlası demektir. Her zaman yüzde 100'ünü veren ve sahanın her yerine basan bir oyuncu. Onu transfer edersek hayal kırıklığı yaşamam! KRAL MURIQI!
*Muriqi bir canavar.
*Umarım gerçekleşir.
*Onu alın.
*17 maçta 11 gol... Eh. Bununla birlikte, Chicharito'yu transfer etmeden de kimse bilmiyoırdu ama iyi iş çıkardı.
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Marcus Rashford'ın sakatlığının ardından Anthony Martial ve Mason Greenwood'un skor yükünü taşımakta zorlanması nedeniyle Manchester United'da yeni bir opsiyon olarak Vedat Muriqi'nin görüldüğü haberleri İngiliz basınında gün geçtikçe artmaya başladı.
Manchester United taraftarları, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün transferine olay verirken, sosyal medya üzerinden de dikkat çeken yorumlarda bulundular.
İşte Manchester United taraftarlarının bazılarının yorumları;
*Birçok insan onu tanımıyor. Muriqi için söyleyebileceğim tek şey, takımımızda onun olması şanstan fazlası demektir. Her zaman yüzde 100'ünü veren ve sahanın her yerine basan bir oyuncu. Onu transfer edersek hayal kırıklığı yaşamam! KRAL MURIQI!
*Muriqi bir canavar.
*Umarım gerçekleşir.
*Onu alın.
*17 maçta 11 gol... Eh. Bununla birlikte, Chicharito'yu transfer etmeden de kimse bilmiyoırdu ama iyi iş çıkardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın