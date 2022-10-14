Manchester United son dakikada kazandı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Manchester United, Omonia'yı konuk etti.
Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı. İngiliz devi Omonia kalesine 33 şut gönderirken kaleyi bulan 12 şutta Omonia kalecisi Francis Uzoho'nun performansı parmak ısırttı.
iŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı. İngiliz devi Omonia kalesine 33 şut gönderirken kaleyi bulan 12 şutta Omonia kalecisi Francis Uzoho'nun performansı parmak ısırttı.
iŞTE MAÇIN ÖZETİ: