Manchester United son dakikada kazandı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Manchester United, sahasında Omonia'yı 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Manchester United son dakikada kazandı
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14 Ekim 2022 01:24
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Manchester United, Omonia'yı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı. İngiliz devi Omonia kalesine 33 şut gönderirken kaleyi bulan 12 şutta Omonia kalecisi Francis Uzoho'nun performansı parmak ısırttı.

iŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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