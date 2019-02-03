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Manchester United, Solskjaer ile yine kazandı!

Manchester United, Leicester deplasmanında Ole Gunnar Solskjaer döneminde 10. maçında 9. galibiyetini aldı ve ilk 4 için iddiasını kuvvetlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United, Solskjaer ile yine kazandı!
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03 Şubat 2019 19:03
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Paul Pogba'nın asisti ve Marcus Rashford'ın golüyle 3 puana uzandı.

Manchester United'ın geçici menajeri Ole Gunnar Solskjaer, böylece 10. maçında 9. galibiyetini aldı ve namağlup ünvanını da korudu.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 48'e yükseltti ve 5. sıraya yükselerek 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Leicester ise 32 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Leicester ise Tottenham'a konuk olacak.

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