Manchester United, Sevilla'nın Martial teklifini reddetti!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın hücum oyuncusu Anthony Martial, transfer gündeminden düşmüyor.



Fransız yıldızın adı, İspanya La Liga ekibi Sevilla ile anılmıştı.



İngiliz basınının haberine göre Manchester United, Sevilla'nın Martial'i kiralama teklifini reddetti. Haberde ret kararının sebebi olarak ise Sevilla'nın Martial'in maaşının yarısını karşılamayı teklif etmesi gösterildi.



Bu sezon Manchester United ile 10 resmi maça çıkan Martial, 1 gol kaydetti.





İLGİLİ VİDEO