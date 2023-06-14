Manchester United rekor paraya satılıyor

Manchester United'ın satışı konusunda Glazer ailesinin Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'yle anlaşma sağlandığı belirtildi.



İngiliz ekibini uzun süredir satın almak isteyen Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin yaptığı son teklifin Glazer ailesi tarafından kabul edildiği belirtildi. Buna göre satışın en az 6 milyar sterline gerçekleşmesi beklenirken tarafların uzlaşması konusunda kamuoyuna yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.



Satışın gerçekleşmesi durumunda rekor kırılacak. Bir kulübün satıldığı en yüksek tutar NFL takımlarından Broncos'un 4,5 milyar dolara el değiştirmesi olmuştu.



Manchester United kulübünün tüm hisseleri 2005 yılında Glazer ailesi tarafından 790 milyon sterline satın alınmıştı.



Kulübün artan borçlarının yanı sıra yıllardır süren taraftar baskısından yorulan Glazer ailesi bir süredir satışın gerçekleşmesi için doğru rakamı bekliyordu.





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