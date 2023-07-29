Manchester United, Rasmus Hojlund transferinde mutlu sona yakın

Manchester United Transfer Haberleri: Manchester United, Rasmus Hojlund transferi için Atalanta ile 70 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Rasmus Hojlund transferinde mutlu sona yakın
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29 Temmuz 2023 21:37
Son güncelleme 29 Temmuz 2023 21:54
Golcü arayışlarını sürdüren Manchester United, aradığı golcüye kavuşmaya hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Rasmus Hojlund transferinde Atalanta ile anlaşmaya vardı. İngiliz devinin Atalanta ile 70 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştığı belirtildi. 

20 yaşındaki Danimarkalı genç golcünün kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. 

Gösterdiği performansla avrupa devlerinin ilgisini çeken Hojlund'ın piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI 

Rasmus Hojlund, geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 42 karşılaşmaya çıkarken 16 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. 

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