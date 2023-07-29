Golcü arayışlarını sürdüren Manchester United, aradığı golcüye kavuşmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Rasmus Hojlund transferinde Atalanta ile anlaşmaya vardı. İngiliz devinin Atalanta ile 70 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştığı belirtildi.



20 yaşındaki Danimarkalı genç golcünün kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.



Gösterdiği performansla avrupa devlerinin ilgisini çeken Hojlund'ın piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor.



SEZON PERFORMANSI



Rasmus Hojlund, geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 42 karşılaşmaya çıkarken 16 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.



