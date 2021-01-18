Manchester United, Ramos için devreye girdi

Sergio Ramos'un Real Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tarafların halen anlaşamamış olması, diğer dünya devlerinin de transfer için harekete geçmesine neden oluyor.



Tecrübeli İspanyol stoper için harekete geçenler arasına PSG'nin ardından Manchester United da katıldı.



MENAJERİYLE TEMASTALAR



Gazeteci Ian McGarry, Manchester United'ın İspanyol stoperin menajeriyle temasa geçtiğini açıkladı.



MADRID İNDİRİM ÖNERDİ



34'lük oyuncunun kulüple olan sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. İspanyol devi, Serigo Ramos'a 1 yıllık ve toplamda 10.8 milyon avroluk bir sözleşme önerdi.



Sergio Ramos, güncel kontratıyla 12 milyon avro kazanıyor. Yeni sözleşme, stoper oyuncusu için yüzde 10'luk indirim anlamına geliyor.



Tecrübeli oyuncu Ramos ise 2 yıllık ve senelik 12 milyon avroya denk gelen bir sözleşme istiyor.



