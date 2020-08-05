UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United ile LASK Linz karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.İlk yarısı 0-0 biten maçta LASK Linz, 55. dakikada Wiesinger'in golüyle öne geçti. Manchester United, bu gole 57. dakikada Jesse Lingard ile hızlı bir cevap verdi. Anthony Martial, 88. dakikada attığı penaltı golüyle maçı Manchester United'a kazanırdı.İlk maçı 5-0 kazanan Manchester United, bu sonuçla birlikte adını son sekiz takım arasına yazdırdı.Manchester United'ın çeyrek finaldeki rakibi ise temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag oldu.