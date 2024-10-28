Manchester United prensip anlaşmasına vardı!

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'dan Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United prensip anlaşmasına vardı!
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28 Ekim 2024 21:31
Son güncelleme 28 Ekim 2024 21:32
Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United ile Sporting Lizbon, bonservis bedeli için pazarlık halinde.

Amorim'in 10 milyon euro serbest kalma bedelinin bulunduğu ve en kötü ihtimalle bu ücretin ödenerek transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

 

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