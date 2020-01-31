Manchester United, Paul Pogba'yı gözden çıkardı

Manchester United, Bruno Fernandes transferi sonrası Paul Pogba'yı satmaya hazır...The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United, transfer ettiğinden bu yana verim alamadığı Paul Pogba'yı, Bruno Fernandes'in imzası sonrası satmayı planlıyor. Bruno Fernandes'i 55 milyon euro'ya alan ve aynı mevkide iki önemli oyuncusu olan Manchester United, Fransız yıldızdan vazgeçti.25 yaşındaki Fransız oyuncu için talep edilen 120 milyon euroluk bedel ise bu yaz için 100 milyon euro'ya düşürülecek ve bu ücreti veren kulübe gönderilecek. Manchester United, Pogba'nın satışından elde edilecek gelirle forvet hattına transfer yapacak.2016 yazında 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.