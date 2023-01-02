Manchester United Muani için harekete geçiyor

Manchester United'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani için 60 milyon euro'luk bir transfer teklifi hazırladığı yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United Muani için harekete geçiyor
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02 Ocak 2023 21:58
Cristiano Ronaldo sonrası forvet hattına bir takviye yapmak isteyen Manchester United, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani için harekete geçiyor.

MANU'DAN 60 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Frankfurt'a 60 milyon euro değerinde bir transfer teklifi hazırlıyor. Manchester United'ın hedefinin, ara transfer döneminde Muani'nin transferini bitirmek olduğu aktarıldı.

BAYERN DE DEVREDE

Fransız futbolcuya Manchester United'ın yanı sıra Bayern Münih'in de ilgisinin olduğu belirtildi. Bayern Münih'in, Dünya Kupası'ndan önce Muani'yi takip etmeye başladığı ve transferi gelecek sezondan önce bitirmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Bundesliga'da 14 maça çıkan Kolo Muani, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, Katar'da 3 maçta 1 gol attı. Muani, Dünya Kupası'nın finalinde, Arjantin ile oynanan maçın son dakikalarında kaçırdığı pozisyonla da gündeme gelmişti.



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