Manchester United Milan'ı eleyerek çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yenerek toplamda 2-1'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükseldi.

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Manchester United Milan'ı eleyerek çeyrek finalde
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19 Mart 2021 00:58
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Milan ile Manchester United karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazanarak toplamda 2-1'lik skora ulaştı ve çeyrekl final bileti alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında ise yüksek tempolu anlar yaşandı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna giren Paul Pogba'nın golüyle Manchester United öne geçti. Geri kalan dakikalarda Milan'da da Ibrahimovic oyuna girdi ve üst üste ataklarla gol bulmaya çalıştı ancak skor değişmedi. Bu sonuçla toplamda 2-1'lik skora ulaşan Manchester United çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Öte yandan mücadelede Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 90 dakika mücadele etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.



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