Manchester United, McTominay ile kazandı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, McTominay ile kazandı
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11 Şubat 2024 21:59
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Villa Park Stadı'nda 17. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçen konuk ekip, 67. dakikada Douglas Luiz'in golüne engel olamadı.

Manchester United'da 86. dakikada sahneye çıkan Scott McTominay, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Ligde 6. sırada bulunan Manchester ekibi, bu galibiyetle 41 puana yükselirken, 5. basamaktaki Aston Villa 46 puanda kaldı.

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