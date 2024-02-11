Manchester United, McTominay ile kazandı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
Villa Park Stadı'nda 17. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçen konuk ekip, 67. dakikada Douglas Luiz'in golüne engel olamadı.
Manchester United'da 86. dakikada sahneye çıkan Scott McTominay, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Ligde 6. sırada bulunan Manchester ekibi, bu galibiyetle 41 puana yükselirken, 5. basamaktaki Aston Villa 46 puanda kaldı.
Villa Park Stadı'nda 17. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçen konuk ekip, 67. dakikada Douglas Luiz'in golüne engel olamadı.
Manchester United'da 86. dakikada sahneye çıkan Scott McTominay, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Ligde 6. sırada bulunan Manchester ekibi, bu galibiyetle 41 puana yükselirken, 5. basamaktaki Aston Villa 46 puanda kaldı.