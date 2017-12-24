Maguire ile golü buldu ve Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'de 19. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 27. dakikasında Jamie Vardy ile öne geçen Leicester City, 40. dfakikada Mata'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye bir kez daha Juan Mata çıktı ve Manchester United'ı öne geçiren golü kaydetti.Leicester City 73. dakikada Daniel Amartey'in gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Leicester City 90+4. dakikadaBu sonuçla birlikte Manchester United puanını 42 yaptı ve Manchester City'nin 13 puan gerisinde kaldı. Leicester City ise puanını 27'ye yükseltti.