Manchester United Marcos Alonso'ya talip oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Barcelona forması giyen Marcos Alonso'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Manchester United Marcos Alonso'ya talip oldu!
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28 Ağustos 2023 14:38
İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

Kırmızılar Luke Shaw ve Malacia'nın sık sık sakatlanmaları sonrası o bölgeye bir futbolcu transfer etmek için kolları sıvadı.

Buna göre Manchester United, Barcelona'da forma giyen Marcos Alonso'ya talip oldu.

İngiliz devi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol oyuncu için teklifte bulunacak.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'den bedelsiz olarak Katalan ekibine katılan 32 yaşında sol bek, Barcelona formasını 38 maçta terletti ve 3 gol kaydetti.
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