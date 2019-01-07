Manchester United, Manolas'ın peşinde

Premier League'de Ole Gunnar Solskjaer'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi.Manchester United, AS Roma forması giyen savunma oyuncusu Kostas Manolas'ı kadrosuna katmak istiyor. Roma'nın bir taraftan yeni sözleşme imzalamak istediği Kostas Manolas için Kırmızı Şeytanlar, serbest kalma bedeli olan 36 milyon euroyu ödemeye hazır.Juventus, Inter ve Arsenal'in de takip ettiği Kostas Manolas'ın geleceğinin birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor. İtalyan basınına göre ise Yunan savunmacı Manchester United'a gitmeye sıcak bakıyor.27 yaşımdaki Manolas bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 16 maçta görev yaptı.