Manchester United, Liverpool'u takibini sürdürüyor

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk etti.



Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-1 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.



Maçın 40. dakikasında Martial'in golüyle öne geçen Manchester United, ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran United, dakikalar 58. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle ve eşitliği sağladı. 61. dakikaya gelindiğinde Bruno Fernandes penaltı golüyle rakibne hızlı cevap verdi ve yeniden üstünlük ev sahibine geçti. Kalan dakikalarda Manchester United oyunu iyi tutmayı başardı ve sahadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manchester United 33 puana yükselerek lider Liverpool ile puanları eşitledi. Bu sezonun sürpriz ekiplerinden Aston Villa ise 26 puanda kalarak üst sıralara çıkma hedefinde yara aldı.



