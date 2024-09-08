Manchester United listeye ekledi: Ali Şahin Yılmaz

Trabzonspor, 20 yaşında olmasına rağmen yeni yeni kadrosuna almaya başladığı Ali Şahin Yılmaz, dünyanın önde gelen kulüplerinden Manchester United'ın "takip edilecek futbolcular" listesine girmeyi başardı.
Bordo-mavili takımda henüz A takımda görev yapmayan, ancak son oynanan Eyüpspor karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Ali Şahin, geçen sezon sakatlık pençesinden kurtulamamıştı. U20 Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar'ın çekirdek kadrosunda olmamasına rağmen İngiltere karşılaşmasında görev yapan Trabzonsporlu oyuncu, oynadığı futbolla göze girdi.
OLUMLU RAPOR
U20'lerin İngiltere ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada başarılı olan Ali Şahin Yılmaz, buradaki futboluyla ManU scoutları tarafından beğenildi ve onun hakkında kulübe olumlu rapor verildi.
Karşılaşmada ay-yıldızlılar adına tek golü atan diğer Trabzonsporlu oyuncu Engin Efe Poyraz Yıldırım da artık bordo-mavililerin A takımında kendini göstermeye başlamıştı.
Bordo-mavili takımda henüz A takımda görev yapmayan, ancak son oynanan Eyüpspor karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Ali Şahin, geçen sezon sakatlık pençesinden kurtulamamıştı. U20 Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar'ın çekirdek kadrosunda olmamasına rağmen İngiltere karşılaşmasında görev yapan Trabzonsporlu oyuncu, oynadığı futbolla göze girdi.
OLUMLU RAPOR
U20'lerin İngiltere ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada başarılı olan Ali Şahin Yılmaz, buradaki futboluyla ManU scoutları tarafından beğenildi ve onun hakkında kulübe olumlu rapor verildi.
Karşılaşmada ay-yıldızlılar adına tek golü atan diğer Trabzonsporlu oyuncu Engin Efe Poyraz Yıldırım da artık bordo-mavililerin A takımında kendini göstermeye başlamıştı.