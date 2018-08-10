Manchester United Leicester City maçı canlı izle şifresiz, Manchester United canlı skor

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Manchester United, kimi istediyse alamadı!

Arsenal'ın Wenger'siz ilk sezonu

Manchester City frene bastı

Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı

Chelsea İtalyan ekolünden vazgeçmedi

Liverpool kaleyi sağlama aldı

İngiltere Premier Lig'in en önemli iyi ekiplerinden Manchestr United ve Leicester City, karşı karşıya geliyor.Manchester United, transferin son gününde transfer için temas kurduğu 3 üst düzey yıldızdan da 'ret' cevabı aldı.Manchester United, Premier Lig için transferin son gününde stoper arayışlarını sürdürdüğü ancak üç girişiminin de kabul edilmediği belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde; Manchester United'ın önce Jerome Boateng için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun Jose Mourinho ile oynamak istemediği ve bu nedenle Paris Saint-Germain'e transfer olmayı tercih ettiği bilgisi verildi.Manchester United idarecilerinin bunun üzerine Leicester City ile temasa geçtiği ve 60-65 milyon Euro aralığında bir teklif sundukları ancak bu teklfiin de kabul edilmediği ifade edildi. Bunun üzerine Atletico Madrid'e Diego Godin için 25 milyon Euro bonservis öneren Manchester United, hemen ardından oyuncuya da net 9 milyon Euro maaş önerdi. Fakat, Godin bu transferi reddetti.Godin cephesinden olumlu cevap alamayan Manchester United, rotasını tekrar Harry Maguire'ye çevirdi. Maguire için yapılan 70 milyon Euro'luk son teklif de kabul edilmedi.Böylece, Manchester United'ın son gün 3 stoper için yaptığı 4 önemli teklif de reddedilmiş oldu.Premier Lig'de üç, Federasyon Kupası'nda 7 kez şampiyonluk kazanan Arsene Wenger'in görevinden ayrılmasının ardından Arsenal, 22 yıl sonra ilk kez farklı bir teknik adamla başarı kovalayacak.İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Unai Emery, zorlu Premier Lig kariyerinde Arsenal taraftarlarının 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in bu sezon 10 numaralı formayı giyeceği Arsenal, sezonu zorlu bir fikstürle başlayacak. İlk hafta sahasında Manchester City'yi ağırlayacak Arsenal, üst üste oynayacağı iki Londra derbisinde Chelsea ve West Ham United ile puan mücadelesi verecek.Şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon öncesinde 6 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin bonservis ödeyen Manchester City, bu yıl daha durgun bir transfer dönemi geçirdi.Pep Guardiola ile yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Manchester temsilcisi, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Riyad Mahrez'i 60 milyon sterlin bonservisle renklerine bağlarken, Paris Saint-Germain'den Claudio Gomes, PEC Zwolle'den de Philippe Sandler ile sözleşme imzaladı.Geçen sezon ligde 30, kupada 18 maçta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın, bu sezon da takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.En fazla şampiyonluk yaşayan Manchester Unitedİngiltere Premier Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 20 kezle Manchester United oldu.Liverpool'un 18 şampiyonluğunun bulunduğu İngiltere'de, Arsenal 13, milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton 9, Aston Villa 7, Sunderland ve Chelsea 6, Manchester City ise 5 kez mutlu sona ulaştı.İlk hafta programıPremier Lig 'de ilk haftanın maç programı şöyle:10 Ağustos Cuma: Manchester United- Leicester City,11 Ağustos Cumartesi: Newcastle United-Tottenham, Bournemouth-Cardiff City, Fulham-Crystal Palace, Huddersfield Town-Chelsea, Watford-Brighton Hove Albion, Wolverhampton Wanderers-Everton,12 Ağustos Pazar: Liverpool-West Ham United, Southampton-Burnley, Arsenal-Manchester City.r Leverkusen sıralanSlimani'nin eşi rotayı gösterdi; "Türkiye'ye yolculuk"Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı belirtilen Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan rotayı gösterdi; Türkiye..Golcü arayışlarında rotasını son olarak Leicester City'den Islam Slimani'ye kıran Fenerbahçe, oyuncunun ardından Leicester City ile de büyük ölçüde anlaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan bir video paylaşarak, Türk bayrağı ve uçak emojisi koydu. Yeni rotalarının Türkiye olduğunu belirtti.Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken, İngiliz basınında 4 milyon euroluk yıllık maaşının ödeneceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı bilgisine yer verildi.Leicester City, Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini açıkladıPremier League ekiplerinden Leicester City, Ada'da transferin son gününde bombayı patlattı. Leicester City, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü transferini açıkladı.İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'a 21 milyon euro ödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımı Altınordu da bu transferden para kazanacak. Altınordu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.,Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, 740 gün Londra ekibinde görev yapan Antonio Conte ile yollarını ayırmasının ardından takımı bir başka İtalyan Maurizio Sarri'ye emanet etti.İlk sezonunda şampiyonluğu, ikinci sezonunda Federasyon Kupası'nı kazanan Conte sonrasında takımın iskeletini bozmayan yeni teknik direktör Sarri, Napoli'de geçen sezon 39 maçta forma verdiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho'yu beraberinde Londra'ya getirdi.Chelsea, transferin son gününde bir kaleci için ödenen rekor bonservis bedeliyle İspanyol Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna kattı.Başkent temsilcisi, Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kalecisi Kepa'yı 80 milyon bonservis bedeliyle 7 yıllığına renklerine bağladı.Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın Real Madrid'e gitmesine izin veren Chelsea, İspanyol ekibinde forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kiraladı.Sarri yönetiminde ilk ciddi sınavını son şampiyon Manchester City karşısında Community Shield karşısında veren Chelsea, Wembley Stadı'ndaki mücadeleyi Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 kaybetti.Alman teknik adam Jürgen Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını gösteren Liverpool, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'i renklerine bağladı.Roma'nın kalesini koruyan Becker için 72 milyon avro veren Liverpool temsilcisi, geçen sezona göre transfer döneminin daha az hareketli geçtiği Premier Lig'de kadrosunu güçlendirmek için kesenin ağzını açmaktan çekinmedi.Liverpool'da geçen sezon görev yapan Alman kaleci Loris Karius, Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinde yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.Klopp ile 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, geçen yıl da 79 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Southampton'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i almıştı.Liverpool, 15 Eylül'den itibaren üç hafta içinde Tottenham, Chelsea ve Manchester City ile karşılaşacak.