Manchester United, kötü seriyi bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United evinde Wolverhampton'u 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, kötü seriyi bitirdi
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13 Mayıs 2023 18:59
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 19:00
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Julen Lopetegui'nin yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchestet United 2-0 kazanırken golleri 32. dakikada Anthony Martial ve 90+4'te Alejandro Garnacho kaydetti. Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 69. dakikasında golün sahibi Anthony Martial'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Manchester United 66 puana yükselirken, Wolverhampton 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında

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