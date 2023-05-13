Manchester United, kötü seriyi bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Julen Lopetegui'nin yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchestet United 2-0 kazanırken golleri 32. dakikada Anthony Martial ve 90+4'te Alejandro Garnacho kaydetti. Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 69. dakikasında golün sahibi Anthony Martial'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Manchester United 66 puana yükselirken, Wolverhampton 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında



