Manchester United, Kim Min Jae'yi kadrosuna katıyor

Manchester United'ın, Napoli forması giyen Kim Min Jae'yi kadrosuna katmasının yakın olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Kim Min Jae'yi kadrosuna katıyor
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07 Mayıs 2023 16:20
Manchester United, gelecek sezon savunmasını Kim Min Jae ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Güney Koreli savunma oyuncusunu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuyu 60 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ BELİRSİZ

Öte yandan Kim Min Jae'nin sözleşmesindeki bir serbest kalma maddesi yer aldığı ancak bu maddenin şartlarının belirsiz olduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ EKİPLERİN LİSTESİNDE YER ALIYOR

Öte yandan Kim Min Jae ile Liverpool, Manchester City, Tottenham ve Paris Saint-Germain gibi ekiplerin de ilgilendiği hatırlatıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli'nin 33 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Kim Min Jae, bu sezon çıktığı 42 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

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