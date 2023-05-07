Manchester United, Kim Min Jae'yi kadrosuna katıyor

Manchester United, gelecek sezon savunmasını Kim Min Jae ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Güney Koreli savunma oyuncusunu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu belirtildi.



İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuyu 60 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği kaydedildi.



SERBEST KALMA MADDESİ BELİRSİZ



Öte yandan Kim Min Jae'nin sözleşmesindeki bir serbest kalma maddesi yer aldığı ancak bu maddenin şartlarının belirsiz olduğu ifade edildi.



ÖNEMLİ EKİPLERİN LİSTESİNDE YER ALIYOR



Öte yandan Kim Min Jae ile Liverpool, Manchester City, Tottenham ve Paris Saint-Germain gibi ekiplerin de ilgilendiği hatırlatıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Napoli'nin 33 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Kim Min Jae, bu sezon çıktığı 42 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.





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