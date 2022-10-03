Manchester United, Kim Min-Jae için kesenin ağzını açtı

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalya'da gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, kariyerinde bir adım yukarıya atmaya yakın.



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Manchester United, talipleri artmadan önce 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.



Haberde, Napoli'nin sezon başında Chelsea'ye sattığı Kalidou Koulibaly'nin yerini "sadece" 18 milyon euro ödediği Kim Min-Jae ile doldurduğu ve Koreli oyuncunun Napoli için Koulibaly'den daha kullanışlı bir oyuncu haline gelebileceği ifade edildi. Ayrıca Min-Jae'nin tıpkı 1950'li yıllarda oynayan İngiliz stoperler gibi fiziksel gücünü fazlasıyla kullandığına yer verildi.



"CANNAVARO VE RAMOS GİBİ"



Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos gibi isimlerden etkilendiği belirtilen Kim Min-Jae için "Onlar gibi olabilir" ifadeleri kullanılan haberde Kim Min-Jae'nin elit bir stoper haline gelebilmek için Fenerbahçe'den ayrıldığı ve Premier Lig'in onun için ideal bir adres olabileceği yazıldı.



Bu sezon Napoli ile 9 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Kim Min-Jae, 2 gol atma başarısı gösterdi.





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