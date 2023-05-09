Manchester United, Kim Min-Jae için gözünü kararttı

Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae için Premier Lig devi Manchester United oldukça istekli durumda.İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde bulunan 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 15 milyon euro daha fazlasını Napoli'ye ödemeye hazır.Teknik direktör Erik ten Hag'ın özellikle istediği Güney Koreli stoperin transferini garanti altına almak isteyen Manchester United'ın kısa süre içinde Napoli'den yanıt beklediği ifade edildi.Bu sezon Napoli formasıyla Serie A şampiyonluğuna ulaşan 26 yaşındaki stoper, çıktığı 43 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.