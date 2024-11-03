Manchester United kaçtı, Chelsea yakaladı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United kaçtı, Chelsea yakaladı
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03 Kasım 2024 21:25
Son güncelleme 03 Kasım 2024 22:26
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Manchester United ile Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Old Trafford'da oynanan maçta Manchester United'ın golünü 70. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Chelsea'nin golünü 74. dakikada Moises Caicedo attı.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır maçta forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 13, Chelsea ise 18 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United evinde Leicester City ile karşılaşırken, Chelsea sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
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