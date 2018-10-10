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Manchester United, Juventus'un mimarıyla görüştü!

Manchester United, Juventus ile kontratı sona eren Beppe Marotta ile görüştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United, Juventus'un mimarıyla görüştü!
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10 Ekim 2018 00:57
Manhester United'ın, Juventus'un eski CEO'su Beppe Marotta'ya Inter ve Arsenal'in ardından teklif yaptığı belirtildi.

Independent'ta yer alan haberde; Manchester United'ın Beppe Marotta ile temasa geçtiği ve planlarını sorduğu ifade edildi. Manchester United'ın futbol direktörlüğü için düşündüğü ve bunu da Marotta'ya ilettiği kaydedildi.

Beppe Marotta için Inter'in favori durumunda olduğu çünkü hem maaş olarak hem de sorumluluk olarak en fazlasını teklif eden kulüp olduğu vurgulandı.

Son 7 sezonun İtalya şampiyonu olan Juventus'un Andrea Agnelli ile birlikte mimarı olan Beppe Marotta, Dünya Futbol Zirvesi'nde En İyi Yönetici ödülünü almıştı.

Marotta'nın Juventus ile biten kontratı yenilenmemişti.

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