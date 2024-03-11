Manchester United, İtalya'da ava çıktı: 170 milyon euro

Manchester United, İtalya Serie A'da oynanan Juventus - Atalanta maçında 3 futbolcuyu yakın takibe aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United, İtalya'da ava çıktı: 170 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 20:46
Manchester United, İtalya Serie A'da oynanan Juventus - Atalanta maçında 3 futbolcuyu yakın takibe aldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Manchester United temsilcileri, Atalanta'dan Teun Koopmeiners ile Giorgio Scalvini ve Juventus'tan Bremer'i takibe aldı. Torino'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibinin temsilcileri yerinden takip etti.

170 MİLYON EURO

Haberde; Atalanta'nın Koopmeiners için 60, Scalvini için ise 40 milyon euro civarında bonservis talebi olduğu ifade edilirken, Juventus'un ise Bremer için 70 milyon euro isteyeceği belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery