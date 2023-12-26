Manchester United'ın yeni hissedarından flaş hamle

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın, %25'i için 275 milyon euro ödeyen Jim Ratcliffe büyük bir değişime hazırlanıyor.



Jim Ratcliffe'in, büyük bir düzenleme çalışması yürütmek amacıyla bir dış denetçiden Manchester United'ın yapısını ve harcamalarını değerlendirmesini istemesi bekleniyor.



Bu durum ise 300 kadar çalışanın potansiyel olarak tehdit altında olduğu anlamına geliyor.



DÜŞÜRLME HEDEFLENİYOR



71 yaşındaki Jim Ratcliffe, en az 1000 olan personel sayısının yüzde 25-30 arasında azaltılabileceğine inanıyor ve bu nedenle kulübü denetlemesi için bir blue chip muhasebecisine talimat verecek.



Ayrıca Jim Ratcliffe'in ödediği bu ücret kulübün transferi için değil altyapı gelişimi için kullanılacağı da söylendi.





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