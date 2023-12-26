Manchester United'ın yeni hissedarından flaş hamle

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın, %25'ini satın alan Jim Ratcliffe kulüpte büyük bir devrime hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'ın yeni hissedarından flaş hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 23:44
Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın, %25'i için 275 milyon euro ödeyen Jim Ratcliffe büyük bir değişime hazırlanıyor.

Jim Ratcliffe'in, büyük bir düzenleme çalışması yürütmek amacıyla bir dış denetçiden Manchester United'ın yapısını ve harcamalarını değerlendirmesini istemesi bekleniyor.

Bu durum ise 300 kadar çalışanın potansiyel olarak tehdit altında olduğu anlamına geliyor.

DÜŞÜRLME HEDEFLENİYOR

71 yaşındaki Jim Ratcliffe, en az 1000 olan personel sayısının yüzde 25-30 arasında azaltılabileceğine inanıyor ve bu nedenle kulübü denetlemesi için bir blue chip muhasebecisine talimat verecek.

Ayrıca Jim Ratcliffe'in ödediği bu ücret kulübün transferi için değil altyapı gelişimi için kullanılacağı da söylendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery