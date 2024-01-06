Manchester United'ın yeni hedefi Scalvini

Kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'da sürpriz bir isim gündeme geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki İtalyan stoper Giorgio Scalvini için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.



Haberde, Manchester United scout ekibinin Scalvini'yi izlediği ve olumlu rapor verdiği yer alırken, kulübün savunma hattına yeni bir soluk kazandırmak istediği öne sürüldü.



Öte yandan Juventus ve Milan'ın da ilgilendiği genç oyuncu için Atalanta'nın 60 milyon euro istediği ifade edildi.



Bu sezon Atalanta ile 21 maça çıkan Scalvini, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU