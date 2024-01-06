Manchester United'ın yeni hedefi Scalvini

Manchester United, Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Giorgio Scalvini'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'ın yeni hedefi Scalvini
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 16:47
Kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki İtalyan stoper Giorgio Scalvini için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Haberde, Manchester United scout ekibinin Scalvini'yi izlediği ve olumlu rapor verdiği yer alırken, kulübün savunma hattına yeni bir soluk kazandırmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Juventus ve Milan'ın da ilgilendiği genç oyuncu için Atalanta'nın 60 milyon euro istediği ifade edildi.

Bu sezon Atalanta ile 21 maça çıkan Scalvini, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery