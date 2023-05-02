Manchester United'ın yeni forvet hedefi

Manchester United, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Erik ten Hag'ın ekibi için yeni bir iddia gündeme geldi.



İngiliz medyasında yer alan habere göre, Manchester United'ın, Inter'den Lautaro Martinez ile ilgilendiği belirtildi.



PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR



Finansal olarak kaynak yaratmaya çalışan Inter'ın Arjantinli golcüsünü satmaya sıcak baktığı öne sürüldü. İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun transferinden 80 milyon euro gelir beklediği ifade edildi. Martinez'in ise kariyerine Premier Lig'de devam etme fikri konusunda istekli olduğu vurgulandı.



REAL MADRID VE ARSENAL



Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, Martinez'i çok beğendiği ve sistemi için mükemmel bir forvet olarak gördüğü öne sürüldü.



Real Madrid ve Arsenal'le de adı geçen Lautaro Martinez, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 21 gol attı ve 8 asist yaptı.



İLK HEDEF KANE!



Öte yandan Manchester United'ın forvet transferi için listesinin ilk sırasında hala Tottenham'dan Harry Kane olduğu iddia edildi. Ancak Tottenham'ın Kane için 115 milyon euro istemesi nedeniyle Manchester United'ın, bu transferden vazgeçip Martinez'e yönelebileceği belirtildi.





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