Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
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05 Eylül 2023 17:20
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, UEFA'ya bildirdiği 25 kişili kadro açıklandı.

Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır da kadroda kendisine yer buldu.

İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;

Kaleciler: Altay Bayındır, Andre Onana, Tom Heaton

Savunmacılar: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka

Orta sahalar: Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Mount

Hücumcular: Antony, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund

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