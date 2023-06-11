Manchester United'ın Jordan Pickford aşkı

Yeni sezonda De Gea'nın olası ayrılığı sonrası kaleci transferi yapmayı planlayan Manchester United, Everton file bekçisi Jordan Pickford'un peşinde.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'ın Jordan Pickford aşkı
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11 Haziran 2023 18:37
İngiliz devi Manchester United, sözleşmesi sona erecek olan İspanyol kaleci De Gea'nın alternatifini buldu.

Manchester ekibi, Everton file bekçisi Jordan Pickford ile görüşmelere başlayacak.

İngiliz basınının haberine göre Manchester United, David De Gea ayrılsa da ayrılmasa 29 yaşındaki İngiliz kaleci Jordan Pickford'u kadrosuna katmak istiyor.

Pickford transferi için Manchester United'ın, Everton'a 35 milyon euro'luk telifte bulunacağı kaydedildi.

Kasasına para girişi sağlamak isteyen Everton'ın, Pickford transferine onay verebileceği belirtildi.

Gösterdiği performans ile Merseyside kulübünün kümede kalmasında önemli rol alan Pickford'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Everton kalesini 38 kez koruyan İngiliz kaleci, kalesinde 60 gol görürken 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. 

 

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