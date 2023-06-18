Manchester United'ın forvet listesi belli oldu

Gelecek sezon için forvet hattına en az 1 transfer yapmak isteyen Manchester United'ın hedefleri belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'ın forvet listesi belli oldu
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18 Haziran 2023 23:18
Gelecek sezon ligde şampiyonluğa oynamak isteyen bir kadro kurmak için kolları sıvayan Manchester United'ta öncelikli hedef santrfor.

İngiliz basınına göre nümüzdeki sezon için forvete iyi bir bütçe ayrıcakları iddia edildi.

İLK HEDEF HARRY KANE

The Guardian'ın haberine göre Manchester United'ta ilk hedef Tottenham'ın kaptanı Harry Kane. Adı sezonun bitmesinin ardından sıkça Real Madrid'le anılan Harry Kane için Manchester United'ta ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Harry Kane'nin de Premier Lig'de en fazla gol atan oyuncu rekorunu Alan Shearer'dan almak istediği için İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı ve Tottenham'dan da ayrılmak istediği için en büyük favori Manchester United oluyor.

DİĞER ÖNEMLİ ADAY RASMUS HOJLUND

İngiliz basınına göre Harry Kane transferi gerçekleşmezse Atalanta'nın 20 yaşındaki santrfor'u Rasmus Hojlund öne çıkıyor.

Atalanta'da 9 gol atan Danimarkalı golcü Erik ten Hag'ın en çok istediği isimler arasında yer alıyor.

DİĞER İSİMLER ZOR GÖRÜNÜYOR

Liste de 3. sırada yer alan ve 30 lig açında 19 gol atan Gonçalo Ramos önemli adaylardan birisi olarak adlandırılıyor

Bu sezon Seria A'da şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Victor Osimhen için 180 milyon euro istemesi bu transferi imkansız hale getiriyor.

The Atletic'in haberine göre Manchester United'ın bir diğer hedefi'de Aston Villa forması giyen Ollie Watkins. Ancak bu transfer uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

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