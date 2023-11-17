Manchester United ile Hull City yenişemedi!

Manchester United, salı günü hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi. Basına kapalı olarak oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United ile Hull City yenişemedi!
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17 Kasım 2023 12:12
Manchester United, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle bitti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, iki ekibin salı günü Manchester United'ın antrenman sahası Carrington'da karşı karşıya geldiği belirtildi.

Manchester United'da Antony, Donny van de Beek ve Hannibal Mejbri'nin karşılaşmada süre alan as takım oyuncuları olduğu, diğer oyuncuların akademiden olduğu kaydedildi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, oyunculara maç temposu kazandırmak istediği ve bu nedenle Hull City ile hazırlık maçı yapıldığı belirtildi.

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