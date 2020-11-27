Manchester United hacker saldırısıyla karşı karşıya

İngiliz devi Manchester United, hacker saldırısıyla zor günler geçiriyor.



İnternet korsanlarının Manchester United kulüp bilgilerini ele geçirdiği ve bu hassas bilgileri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmama konusunda milyonlarca pound rüşvet istediği ifade edildi. İngiliz gazeteleri United kulübünün işinde uzman siber güvenlik uzmanları tarafından 1 haftadır çalışmalar yapıldığını ancak henüz başarılı olunamadığını manşetlerine taşıdı.



İnternet korsanlarının Manchester United kulübünden ne kadar 'fidye' istediği henüz netlik kazanmadı.



Kulüpten yapılan ilk açıklamada ise olay doğrulanırken uzmanların çalışmarını sürdürdüğü ve önümüzdeki ilk iç saha maçı olan Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasının maç günü operasyonlarını yürütme konusunda güvenliğin sağlandığı belirdildi.



Olayı hukuka taşıyan Manchester United kulübü, 2018 yılında gizli e-posta yazışmalarının sızdırılması sonucunda 9 milyon sterlin para cezası almış ve ardından Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezasına çarptırılmıştı.



