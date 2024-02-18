Manchester United galibiyet serisine devam etti

Premier Lig'in 25. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 yenerek üst üste dördüncü kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United galibiyet serisine devam etti
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18 Şubat 2024 21:25
Premier Lig'in 25. hafta maçında Luton Town ile Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Manchester United 2-1 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 7'nci dakikada Rasmus Hojlund kaydetti. Luton Town'ın tek golü 14. dakikada Carlton Morris ile geldi. 

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü kez kazanan Manchester United, puanını 44 yaptı. Luton Town ise 20 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Manchester United, sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Luton Town, Liverpool'a konuk olacak.

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