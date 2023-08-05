Manchester United flaş transferi duyurdu!

Manchester United, Atalanta'dan Rasmus Hojlund'u kadrosuna kattığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Manchester United oyuncu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



İngiliz devi, bu transfer için İtalyan ekibine 75 milyon euro bonservisin yanı sıra 10 milyon euro da bonus ödeyecek.



20 yaşındaki Danimarkalı forvet geçtiğimiz sezon 17 milyon euro bonservis bedeliyle Sturm Graz'dan Atalanta'ya transfer olmuştu.



Atalanta ile 34 maça çıkan genç yıldız 10 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.



