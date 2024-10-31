Manchester United farklı turladı!

Ruud van Nistelrooy'un teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda konuk ettiği Leicester City'yi 5-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manchester United farklı turladı!
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31 Ekim 2024 00:43
Son güncelleme 31 Ekim 2024 01:05
İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi, ilk kez geçici teknik direktör Ruud van Nistelrooy yönetiminde sahada olan Manchester United 5-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri, 15. ile 39. dakikalarda Casemiro, 28. dakikada Alejandro Garnacho ve 36 ile 59. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Leicester City'nin golleri ise 33. dakikada Bilal El Khannous ve 45+3: dakikada Conor Coady'den geldi.

ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI

Öte yandan milli kalecimiz Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

 

 

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