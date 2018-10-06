Negatif bir sonuç çıkması halinde görevinden alınması gündemde olan Jose Mourinho yönetimindekikarşısında son 20 dakikasına 2-0 geride girdiği maçıkazandı.7. dakikada Kenedy ve 10. dakikada Muto'nun golleriyle bir anda 2-0 geriye düşen Manchester United'da geri dönüş son 20 dakikada başladı.United, 70. dakikada Mata'nın golüyle önce farkı bire indirdi, ardından 76. dakikada Martial'ın golüyle eşitliği yakaladı.Mourinho'nun takımına galibiyeti getiren gol ise 90. dakikada geldi. Alexis Sanchez, 90. dakikada bu sezonki ilk golünü attı ve Manchester United'ı zafere taşıdı.Öte yandan Newcastle'ın ilk yarıyı 2-0 kapatmasının ardından Old Trafford'da bulunan taraftarlar, takımı ıslıklayarak protesto etti. Ayrıca Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez ilk 10 dakikada 2 gol yemiş oldu.Bu sonucun ardından Manchester United, 2 maçın ardından kazanırken 13 puanla 8. sıraya yükseldi. Galibiyeti bulunmayan Newcastle ise 2 puanla 19. sırada kaldı.