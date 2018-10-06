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Manchester United, faciadan son 20 dakikada döndü!

Premier Lig'de Manchester United, son 20 dakikasına 2-0 geride girdiği maçta Newcastle'ı 3-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United, faciadan son 20 dakikada döndü!
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06 Ekim 2018 21:30
Negatif bir sonuç çıkması halinde görevinden alınması gündemde olan Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Newcastle karşısında son 20 dakikasına 2-0 geride girdiği maçı 3-2 kazandı.

7. dakikada Kenedy ve 10. dakikada Muto'nun golleriyle bir anda 2-0 geriye düşen Manchester United'da geri dönüş son 20 dakikada başladı.

United, 70. dakikada Mata'nın golüyle önce farkı bire indirdi, ardından 76. dakikada Martial'ın golüyle eşitliği yakaladı.

90'DA SAHNEYE SANCHEZ ÇIKTI!

Mourinho'nun takımına galibiyeti getiren gol ise 90. dakikada geldi. Alexis Sanchez, 90. dakikada bu sezonki ilk golünü attı ve Manchester United'ı zafere taşıdı.

OLD TRAFFORD'DA ISLIK!

Öte yandan Newcastle'ın ilk yarıyı 2-0 kapatmasının ardından Old Trafford'da bulunan taraftarlar, takımı ıslıklayarak protesto etti. Ayrıca Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez ilk 10 dakikada 2 gol yemiş oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United, 2 maçın ardından kazanırken 13 puanla 8. sıraya yükseldi. Galibiyeti bulunmayan Newcastle ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

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