Manchester United, FA Cup'ta 2 golle turladı!

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester United, deplasmanda Wigan Athletic'i 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, FA Cup'ta 2 golle turladı!
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09 Ocak 2024 01:08
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester United, deplasmanda Wigan Athletic ile karşılaştı.

DW Stadium'da oynanan maçı Manchester United 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diogo Dalot, 74. dakikada ise penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

MANU'da forma giyen milli oyuncu Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu.

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