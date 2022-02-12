Manchester United, evinde takıldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, evinde takıldı
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12 Şubat 2022 17:26
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Manchester United'ın golü 21. dakikada Jadon Sancho'dan gelirken, Southampton'un golünü ise 48. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United 40, Southampton ise 29 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Brighton'u konuk edecek. Southampton ise Everton ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

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