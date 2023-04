Manchester United evinde güldü

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, Everton'u konuk etti.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Manchester United ilk yarıyı Scott McTominay'in 36. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.



Ev sahibi ekip 71. dakikada Anthony Martial'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele, Manchester United'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanan Marcus Rashford'un yerine oyuna dahil edildi.



Öte yandan Manchester United'da sakatlığını atlatan Christian Eriksen 70 gün sonra sahalara döndü. Danimarkalı yıldız, 77. dakikada oyuna alındı.



Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Manchester United, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 27 puanlı Everton ise maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.



Gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise Fulham'ı ağırlayacak.





