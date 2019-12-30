Manchester United, Eriksen transferinde kendisine güveniyor

Tottenham'ın Danimarkalı yıldız oyuncusu Christian Eriksen'in, 2019/2020 sezonundan sonra sözleşmesi sona erecek. Danimarkalı yıldız aynı zamanda Ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak.Real Madrid'in, Eriksen ile 2018 yılında ilgilendiği iddia edilmişti. İspanyol devi, Tottenham'ın Danimarkalı için 150 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine, transferden vazgeçmişti. Eriksen'in bu sezon sonu sözleşmesinin sona eriyor olması nedeniyle, bu fiyatın 70 milyon euronun altına kadar indiği belirtiliyor. İtalyan devi Juventus da, Eriksen transferi için girişimde bulunan kulüpler arasında.İngiliz devi Manchester United'ın ise, Ocak ayında Eriksen'e 23 milyon euro net maaş önereceği iddia ediliyor.Manchester kulübü, Eriksen transferinde kendine güveniyor olsa da; Danimarkalı, Real Madrid ve Juventus seçeneklerini de düşünmeye devam ediyor.