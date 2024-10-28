Manchester United Erik ten Hag sonrası adaylar!

Manchester United'da beklenen son gerçekleşti ve teknik direktör Erik ten Hag ile yollar ayrıldı.



Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United için dört teknik direktör adayı ön plana çıktı.



ÖNE ÇIKAN ADAYLAR



İngiliz kaynaklarında yer alan habere göre, Manchester United'da adaylardan biri son olarak Barcelona'da görev yapan Xavi Hernandez. İspanyol teknik adam, kısa bir süre önce de Manchester United'ın gündemine gelmişti.



Manchester United için yazılan bir başka teknik direktör ise Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank. İngiliz ekibinde yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin Frank ismine sıcak baktıkları öne sürüldü.



İngiliz temsilcisi ile adı geçen bir diğer teknik direktör adayı da son olarak İngiltere Milli Takımı'nda görev yapan Gareth Southgate. Southgate, milli takımı çalıştırdığı dönemde de Manchester United ile anılmıştı.



MANU'DA ZOR İHTİMAL



Manchester United için gündeme gelen en çarpıcı aday ise Julian Nagelsmann. Manchester United'ın, Almanya Milli Takımı'nda görevine devam etmesine rağmen Nagelsmann için temaslara başlayacağı öne sürüldü.



GEÇİCİ HOCA NISTELROOY



Manchester United'da yeni teknik direktör göreve gelene kadar geçici olarak Ruudi van Nistelrooy görev yapacak.



